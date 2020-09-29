Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт "Искандеры"
Нейросеть нарисовала портреты Пугачевой и Ротару без пластики
"Риски сохраняются": Путин обратился к россиянам
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
В Турции утонула российская пенсионерка
В Кировской области рабочие на заводе отравились фтором
Владельцы майнинговой фермы крали электроэнергию
В Крыму пострадала женщина, прыгнувшая со скалы в море
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка

Ученые доказали, что вороны способны к сознательному мышлению

Ученые доказали, что вороны обладают определенной формой сознания и умнее, чем им приписывают.

Ученые доказали, что вороны способны к сознательному мышлению

Во время наблюдений за птицами семейства Корвиды (вороны) орнитологи обнаружили, что они "сознательно осознают свое окружение в кратковременный ход времени, что, в свою очередь, порождает субъективные переживания".

Кратко об исследовании

Команда из Университета Тюбингена в Германии провела серию экспериментов на двух воронах-падальщицах (Corvus corone), в ходе которых каждой из них было показано около 20 тысяч световых сигналов в течение десятков сеансов, во время которых электроды контролировали их мозговую активность.

"Птицы были обучены распознавать визуальные стимулы, кивая, чтобы показать, когда они заметили мигающий свет.

Некоторые из огней были более слабыми и короткими, что затрудняло их обнаружение, однако, и это вызвало расхождение в ответах, данных парой, что привело к различиям во мнениях или субъективном опыте, — рассказал физиолог животных Андреас Нидер. — Наши результаты убедительно показывают, что нервные клетки на более высоких уровнях обработки мозга вороны находятся под влиянием субъективного опыта, или, точнее, производят субъективные переживания."

Сознание, о котором идет речь, называется первичным, или сенсорным, сознанием и ранее считалось существующим только у приматов. Это последнее исследование может заставить учёных пересмотреть существующее определение сознания, а также сложность птичьего мозга.

"Ранее мы понимали, что этот уровень сознания связан с корой головного мозга млекопитающих, но мозг птиц, напротив, гораздо меньше и более гладкий. Однако, исследование, в котором использовалась 3D-поляризованная световая визуализацияпоказало, что мозговая архитектура мозга птиц на самом деле более похожа на мозг млекопитающих, чем мы думали.

Эти находки предполагают существование ранее существовавшей "древней микросхемы" у последних общих предков людей и ворон, живших 320 миллионов лет назад, которые затем эволюционировали и развивались совершенно по-разному в течение последующих миллионов лет, согласно биопсихологу Мартину Стачо", — говорит Нидер.

Теперь тюбингенские исследователи надеются продолжить свои исследования и выяснить, действительно ли птицы обладают вторичным сознанием или осознанием того, что они осознают.

Последние материалы
Минздрав Москвы: побочных эффектов от Спутник V не выявлено
Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт "Искандеры"
Армения: "мы сбили военный самолёт". Азербайджан: "врёте!"
Нейросеть нарисовала портреты Пугачевой и Ротару без пластики
"Риски сохраняются": Путин обратился к россиянам
Как пережить переезд ребенка в другой город
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида
В Турции утонула российская пенсионерка
В Кировской области рабочие на заводе отравились фтором
Владельцы майнинговой фермы крали электроэнергию
Популярное
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было
Фигурное катание
Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было
Бывший СССР
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева назвала гонорар за съёмки в шоу "Секрет на миллион"
Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов
Комментарии
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Премьер Армении позвонил президенту России
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Белоруссии заметили снижение числа протестующих
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников