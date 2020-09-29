Ученые доказали, что вороны способны к сознательному мышлению

Ученые доказали, что вороны обладают определенной формой сознания и умнее, чем им приписывают.

Во время наблюдений за птицами семейства Корвиды (вороны) орнитологи обнаружили, что они "сознательно осознают свое окружение в кратковременный ход времени, что, в свою очередь, порождает субъективные переживания".

Кратко об исследовании

Команда из Университета Тюбингена в Германии провела серию экспериментов на двух воронах-падальщицах (Corvus corone), в ходе которых каждой из них было показано около 20 тысяч световых сигналов в течение десятков сеансов, во время которых электроды контролировали их мозговую активность.

"Птицы были обучены распознавать визуальные стимулы, кивая, чтобы показать, когда они заметили мигающий свет. Некоторые из огней были более слабыми и короткими, что затрудняло их обнаружение, однако, и это вызвало расхождение в ответах, данных парой, что привело к различиям во мнениях или субъективном опыте, — рассказал физиолог животных Андреас Нидер. — Наши результаты убедительно показывают, что нервные клетки на более высоких уровнях обработки мозга вороны находятся под влиянием субъективного опыта, или, точнее, производят субъективные переживания."

Сознание, о котором идет речь, называется первичным, или сенсорным, сознанием и ранее считалось существующим только у приматов. Это последнее исследование может заставить учёных пересмотреть существующее определение сознания, а также сложность птичьего мозга.

"Ранее мы понимали, что этот уровень сознания связан с корой головного мозга млекопитающих, но мозг птиц, напротив, гораздо меньше и более гладкий. Однако, исследование, в котором использовалась 3D-поляризованная световая визуализацияпоказало, что мозговая архитектура мозга птиц на самом деле более похожа на мозг млекопитающих, чем мы думали. Эти находки предполагают существование ранее существовавшей "древней микросхемы" у последних общих предков людей и ворон, живших 320 миллионов лет назад, которые затем эволюционировали и развивались совершенно по-разному в течение последующих миллионов лет, согласно биопсихологу Мартину Стачо", — говорит Нидер.

Теперь тюбингенские исследователи надеются продолжить свои исследования и выяснить, действительно ли птицы обладают вторичным сознанием или осознанием того, что они осознают.