На Алтае найдены зубы неандертальцев

Российские археологи нашли доказательства того, что юге Сибири присутствовали неандертальцы.

На Алтае в Чагырской пещере были обнаружены два зуба неандертальцев, а также костяные орудия. По оценкам специалистов неандертальцы проживали в этом регионе 60-50 тысяч лет назад.