Российские археологи нашли доказательства того, что юге Сибири присутствовали неандертальцы.
На Алтае в Чагырской пещере были обнаружены два зуба неандертальцев, а также костяные орудия. По оценкам специалистов неандертальцы проживали в этом регионе 60-50 тысяч лет назад.
"До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник", - сообщила профессора РАН Ксения Колобова.
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