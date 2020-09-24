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В Азовском море нашли затонувший военный парусник XIX века

Обломки деревянного судна XIX века были найдены археологами Севастопольского государственного университета примерно в 200 метрах от восточного берега Керченского пролива, соединяющего Азовское и Черное моря.

В Азовском море нашли затонувший военный парусник XIX века

Как рассказал участник экспедиции Сергей Родионов, мачта и обломки борта корабля "хорошо сохранились, хотя больше века пролежали под водой".

"Корабль построен из дерева, его бока были покрыты латунью, что говорит о том, что это военный корабль.находка является результатом масштабных работ по поиску Корокондама, поселения, которое было частью Босфорского царства (с V века до нашей эры до IV века нашей эры) и ушло под воду еще в древние времена. Его ищут более 200 лет", — написано в сообщении университета.

Другой участник экспедиции Александр Шамрай отметил, что корабль, возможно, был уничтожен во время Крымской войны (1853-1856), в которой Россия защищалась от коалиции, состоящей из Великобритании, Франции, Сардинии и Османской империи.

"Объединенный англо-французский флот воевал здесь в 1855 году. Скорее всего, это один из кораблей, которые подходили к этому берегу для бомбардировки прибрежной территории", — сказал исследователь.

Учёные планируют обследовать обломки судна, но оставить их на месте.

"В ближайшие дни мы проведем детальную фото — и видеосъемку, и, если позволят метеорология и прозрачность воды, разработаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии", — рассказал Родионов.

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