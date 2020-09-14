Астрофизик из США: апокалипсис неизбежен

Так называемый вакуумный распад может уничтожить вселенную в любой момент времени.

Об этом предупреждает американский астроном Кэти Мак, астрофизик из Университета Северной Каролины.

По её словам, если в поле Хиггса (тип энергетического поля), пронизывающем все пространство и придающем массу частицам в стандартной модели, существует нестабильность, то где-то в пространстве может быть создан "пузырь другого типа пространства, где законы физики отличаются от нашей Вселенной".

"Этот пузырь может расширяться со скоростью света и уничтожать все во Вселенной", — говорит Мак.

Впрочем, учёный сама же признаёт, что "вероятность такого развития событий, к счастью, не очень высока":

"Основываясь на наших нынешних оценках, шкала времени для этого общего события будет составлять 10100 или 10500 лет.Это гораздо дольше, чем возраст Вселенной".

Более вероятным Мак считает так называемую "тепловую смерть".

Вселенная в этом сценарии расширяется все дальше и дальше, вся ее материя и энергия "разбавляются":

"Все становится все более и более рассеянным, звезды гаснут, черные дыры испаряются, и в конце концов у вас есть Вселенная, холодная, темная и пустая."

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