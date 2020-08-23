Психологи рассказали, что исполнение приказа уменьшает чувство вины

Ученые из Нидерландов опубликовали в журнале NeuroImage исследование, где рассказали, что исполнение приказа снижает чувство вины и ответственности за происходящее, а также "гасит" эмпатию. Это объясняет, почему люди так часто делают плохие поступки под давлением или убеждением авторитетных личностей, утверждают авторы.

Во время эксперимента изучались определенные участки мозга, где испытуемым приказывали коснуться другого человека электрошокером.