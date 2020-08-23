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Психологи рассказали, что исполнение приказа уменьшает чувство вины

Эврика

Ученые из Нидерландов опубликовали в журнале NeuroImage исследование, где рассказали, что исполнение приказа снижает чувство вины и ответственности за происходящее, а также "гасит" эмпатию. Это объясняет, почему люди так часто делают плохие поступки под давлением или убеждением авторитетных личностей, утверждают авторы.

Во время эксперимента изучались определенные участки мозга, где испытуемым приказывали коснуться другого человека электрошокером.

"Мы можем измерить эмпатию в мозге, потому что видим, как определенные области обычно участвуют в ощущении нашей собственной боли", — говорит невролог Валерия Газзола, одна из авторов статьи.

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