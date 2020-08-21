Учёные воссоздали давление внутри мёртвых звёзд в лабораторных условиях

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора искусственно создали давление, которое в 100 раз превышает давление в ядре земли и практически совпадает с давлением внутри белых карликов — "мертвых" звезд, находящихся в конце своего жизненного цикла.

Эти звезды являются одними из самых плотных тел во Вселенной.

Для этого они использовали высокоэнергетическую лазерную систему и подвергли углеводороды давлению, равному 450 мегабарам.