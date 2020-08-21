Ученые Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора искусственно создали давление, которое в 100 раз превышает давление в ядре земли и практически совпадает с давлением внутри белых карликов — "мертвых" звезд, находящихся в конце своего жизненного цикла.
Эти звезды являются одними из самых плотных тел во Вселенной.
Для этого они использовали высокоэнергетическую лазерную систему и подвергли углеводороды давлению, равному 450 мегабарам.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.