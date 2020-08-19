На предложение Минфина РФ повысить налог на дополнительный доход (НДД) пожаловались главе российского государства руководители крупнейших отечественных нефтяных компаний.

"Минфин снова изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности. В отрасли ожидали, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены через пять лет после начала эксперимента. Без корректировки параметров НДД дополнительные инвестиции в месторождения составили бы 110 миллиардов рублей", — говорится в письме нефтяников.