На предложение Минфина РФ повысить налог на дополнительный доход (НДД) пожаловались главе российского государства руководители крупнейших отечественных нефтяных компаний.
"Минфин снова изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности. В отрасли ожидали, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены через пять лет после начала эксперимента. Без корректировки параметров НДД дополнительные инвестиции в месторождения составили бы 110 миллиардов рублей", — говорится в письме нефтяников.
Письмо подписали Вагит Алекперов ("Лукойл"), Александр Дюков ("Газпром нефть"), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Наиль Маганов ("Татнефть") и Игорь Сечин ("Роснефть").
"Если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции — на 2,3 триллиона рублей, а бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей", — отмечается в письме, которое цитирует "Коммерсант".
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