Ухань может быть ни при чем: новая версия происхождения COVID

Адаптированная к человеческому организму мутация коронавируса могла появиться еще в 2012 году. И совсем не в Ухани, а китайской провинции Юньнань.

С таким сенсационным заявлением выступили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Ученые рассказали, что внимательно изучили переданные им записи врача, лечившего горняков, которые 8 лет назад "заболели странной пневмонией", когда в течение 2 недель очищали шахту от фекалий летучих мышей.

"Врач Ли Сюй, который лечил шахтеров, описывает, как у пациентов была высокая температура, сухой кашель, боль в конечностях и, в некоторых случаях, головные боли — все симптомы, которые теперь есть у больных с COVID-19. Шахтеров также лечили так же, как и зараженных коронавирусом сейчас: с помощью ИВЛ, разжижителей крови, стероидов и антибиотиков", — говорит Латэм.

Тогда, в 2012-ом после того, как шахтеры сдали анализы на гепатит, лихорадку денге и ВИЧ, за ними наблюдал вирусолог Чжун Наньшань, который занимался вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году. Он отправил образцы тканей зараженных шахтеров в Уханьскую лабораторию.

Именно там ученые обнаружили, что источником инфекции был коронавирус, похожий на SARS, который есть у китайской рыжеватой подковообразной летучей мыши.

Лэтем и Уилсон считают, что вирус эволюционировал внутри шахтеров, а это означает, что он был "высоко адаптирован к людям". Правда,пока они никак не могут объяснить, почему вирус привел к пандемии именно сейчас, а не 8 лет назад.

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