Учёные обнаружили "близнеца" Млечного Пути

Астрономы обнаружили удивительно упорядоченную, почти точную копию Млечного Пути на расстоянии 12,4 млрд световых лет.

ESO: Гравитационное линзирование далекой галактики SPT0418-47 (схема)

Специалисты утверждают, что это открытие может перевернуть все существующие сегодня теории о формировании и эволюции галактик.

Наш галактический "почти-близнец" называется SPT0418-47 (не так броско, как Млечный Путь) и представляет собой плоский вращающийся диск с такой же массой, как у нашей собственной галактики.

"Это самая ранняя галактика, обнаруженная с так называемой галактической выпуклостью, плотно упакованной группой звезд в её ядре, которая, по-видимому, сформировалась, когда Вселенной было всего 1,4 млрд лет. Более того, мы могли бы никогда не заметить его, если бы не некоторые передовые технологии в сочетании с новаторскими методами компьютерного моделирования, наряду с большой дозой удачи", — говорит астрофизик Симона Вегетти из Института астрофизики Макса Планка.

По её словам, нынешнее поколение чрезвычайно мощных телескопов позволило астрономам института "заглянуть дальше во времени и пространстве, чем когда-либо прежде", но на самом деле это было случайное "введение" третьей галактики, расположенной между нашей и SPT0418-47, что и позволило увидеть "нашего галактического двойника".

"Эта третья галактика создала то, что известно как гравитационная линза, где пространство-время искривляется вокруг массивного объекта, создавая увеличенную, хотя и несколько искаженную кольцевую проекцию SPT0418-47, которая была замечена астрономами с помощью большого миллиметрового/субмиллиметрового массива Атакама в Чили. То, что мы обнаружили, было довольно загадочным: несмотря на то что звёзды формируются с высокой скоростью и поэтому являются местом высокоэнергетических процессов, SPT0418-47 является самым хорошо упорядоченным диском Галактики, когда-либо наблюдавшимся в ранней Вселенной", — рассказывает Вегетти.

Астрофизик отмечает, что это открытие корректирует понимание того, как формируются и развиваются галактики:

"Это, как оказалось, заняло не так много времени, как мы всегда думали".

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