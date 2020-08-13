Учёные будут изучать ДНК северных оленей

В октябре начинает работу научный проект, в ходе которого будет исследоваться ДНК северного оленя ненецкой породы. По словам директора Ямальской опытной станции Максима Максимчика, это исследование позволит сохранить северных оленей как вид, улучшить потомство, снизить яловость маток, ускорить рост телят и многое другое.

"Изучение генетических особенностей ямальских оленей в сочетании с индивидуальным учетом конкретных племенных животных кратно повышает эффективность селекционной работы — олени становятся здоровыми, более упитанными и способными к производству здорового потомства", — сообщил Максимчик.

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что работа будет проходить в Ямало-Ненецком автономном округе.