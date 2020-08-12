Учёные России и Белоруссии разработали систему ДНК-идентификации

Благодаря системе, разработанной русскими и белорусскими учеными, можно не только значительно ускорить процесс поимки преступника, но и предотвратить фальсификацию пищевых продуктов, браконьерства. Это стало возможным потому, что система распознает гены человека, растений и животных. Также она позволяет раскрыть склонность к пагубным привычкам — курению, наркомании, алкоголизму.

Чтобы исключить риск ошибки, создана специальная роботизированная станция.