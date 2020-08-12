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Благодаря системе, разработанной русскими и белорусскими учеными, можно не только значительно ускорить процесс поимки преступника, но и предотвратить фальсификацию пищевых продуктов, браконьерства. Это стало возможным потому, что система распознает гены человека, растений и животных. Также она позволяет раскрыть склонность к пагубным привычкам — курению, наркомании, алкоголизму.

Чтобы исключить риск ошибки, создана специальная роботизированная станция.

"Когда есть подозреваемый, можно очень четко ответить: он или не он. Но когда вообще неизвестен подозреваемый, то по ДНК можно как можно больше определить признаков, по которым этого преступника можно отыскать. Описание внешности, цвет глаз, цвет волос", — комментирует руководитель лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Белоруссии Ирма Моссэ.

 

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