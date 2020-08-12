Благодаря системе, разработанной русскими и белорусскими учеными, можно не только значительно ускорить процесс поимки преступника, но и предотвратить фальсификацию пищевых продуктов, браконьерства. Это стало возможным потому, что система распознает гены человека, растений и животных. Также она позволяет раскрыть склонность к пагубным привычкам — курению, наркомании, алкоголизму.
Чтобы исключить риск ошибки, создана специальная роботизированная станция.
"Когда есть подозреваемый, можно очень четко ответить: он или не он. Но когда вообще неизвестен подозреваемый, то по ДНК можно как можно больше определить признаков, по которым этого преступника можно отыскать. Описание внешности, цвет глаз, цвет волос", — комментирует руководитель лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Белоруссии Ирма Моссэ.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.