Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пандемия вернула Австралии "блудного сына" - княжество Хатт-Ривер
Тихановская сбежала в Литву
Белорусская оппозиция призывает к общенациональной забастовке
Политолог: в Белоруссии невозможно провести Майдан
С поверхности Антарктиды исчезли два больших ледника
Аналитики: COVID-пандемия разрушительнее для экономики, чем война
Не пропустите: приближается самый яркий звездопад 2020 года
Fitch: в период пандемии Россия показала стабильность экономики
Наблюдатели от Германии на выборах в Белоруссии: это неприемлемо

Антиоксидант, присутствующий в вине, может смягчить тяжесть COVID-19

Эврика » Гипотезы

Ресвератрол - антиоксидант, присутствующий в красном вине, арахисе, фисташках и некоторых темных ягодах, может облегчить тяжесть симптомов COVID-19.

Об этом заявили исследователи из Университета Лаваля (Канада), изучившие влияние ресвератрола на организм.

Как следует из опубликованного отчета, этот антиоксидант

"увеличивает концентрацию белка ACE2, присутствующего в тканях легких и пищеварительной системы, что влечет снижения тяжести синдрома острой дыхательной недостаточности, которая часто сопровождает коронавирусную инфекцию".

В связи с этим старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им.М. В. Ломоносова Роман Зиновкин говорит, что,

  • с одной стороны, увеличение количества ACE2 увеличивает вероятность попадания вируса в клетку;
  • с другой стороны, когда этот фермент "перестает работать", это приводит к увеличению количества пептида, называемого AngII, который может усилить "воспалительный ответ". 

"Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на развитие осложнений коронавируса", - отмечает Зиновкин.

Филип Копылов, профессор кафедры кардиологии, функциональной диагностики и ультразвука университета Сеченова, подтверждает, что

"ресвератрол является одним из агентов, которые действительно могут влиять на концентрацию ACE2".

 По его словам, хотя испытания на животных показали, что вещество может увеличить количество ACE2, это "не означает, что воздействие на человека будет одинаковым".

Ученый предупредил, что исследование "все еще находится на ранней стадии".

Другой потенциальный "анти-коронавирусный" эффект ресвератрола связан с иммунной системой. 

Согласно статье исследователя из Университета Катании (Италия) Люсии Малагуарнеры, антиоксидант оказывает подавляющее действие на клетки иммунной системы:

"Учитывая, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью системы, ресвератрол, вероятно, окажет положительное влияние в случае этого осложнения".

Последние материалы
Аналитики: COVID-пандемия разрушительнее для экономики, чем война
Не пропустите: приближается самый яркий звездопад 2020 года
Fitch: в период пандемии Россия показала стабильность экономики
Наблюдатели от Германии на выборах в Белоруссии: это неприемлемо
Китай вводит санкции против сенаторов США
Польские наркобароны потеряли €300 млн - их товар задержан в Гамбурге
Польша и Чехия отрицают обвинения Лукашенко в организации протестов
Американцам не оставлено шансов самим выбрать президента
Сестры Хачатурян: неожиданное мнение
Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"
Популярное
Новости Белоруссии
NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.

NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Новости Белоруссии
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Новости Белоруссии
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Бывший СССР
Жириновский: Лукашенко "проиграл страну"
Усам Оздемиров Дотации регионам не решили проблему неравенства Усам Оздемиров Руслан Веснянко Пётр Порошено: попытка №2? Руслан Веснянко Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер
Комментарии
Дмитрий Болкунец рассказал, как изменится курс Белоруссии после выборов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Тихановская не будет участвовать в протестах
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Что мешает отвечать соразмерно на провокации США?
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Женский алкоголизм: как лечиться? Разговор с наркологом
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ