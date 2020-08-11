Антиоксидант, присутствующий в вине, может смягчить тяжесть COVID-19

Ресвератрол - антиоксидант, присутствующий в красном вине, арахисе, фисташках и некоторых темных ягодах, может облегчить тяжесть симптомов COVID-19.

Об этом заявили исследователи из Университета Лаваля (Канада), изучившие влияние ресвератрола на организм.

Как следует из опубликованного отчета, этот антиоксидант

"увеличивает концентрацию белка ACE2, присутствующего в тканях легких и пищеварительной системы, что влечет снижения тяжести синдрома острой дыхательной недостаточности, которая часто сопровождает коронавирусную инфекцию".

В связи с этим старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им.М. В. Ломоносова Роман Зиновкин говорит, что,

с одной стороны, увеличение количества ACE2 увеличивает вероятность попадания вируса в клетку;

с другой стороны, когда этот фермент "перестает работать", это приводит к увеличению количества пептида, называемого AngII, который может усилить "воспалительный ответ".

"Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на развитие осложнений коронавируса", - отмечает Зиновкин.

Филип Копылов, профессор кафедры кардиологии, функциональной диагностики и ультразвука университета Сеченова, подтверждает, что

"ресвератрол является одним из агентов, которые действительно могут влиять на концентрацию ACE2".

По его словам, хотя испытания на животных показали, что вещество может увеличить количество ACE2, это "не означает, что воздействие на человека будет одинаковым".

Ученый предупредил, что исследование "все еще находится на ранней стадии".

Другой потенциальный "анти-коронавирусный" эффект ресвератрола связан с иммунной системой.

Согласно статье исследователя из Университета Катании (Италия) Люсии Малагуарнеры, антиоксидант оказывает подавляющее действие на клетки иммунной системы: