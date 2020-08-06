В Вологодской области началось строительство роботизированной молочной фермы на 540 коров. Цена строительства сельскохозяйственного объекта — более 260 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коровник построят на племенном заводе "Родина" в поселке Васильевское. В помещении монтируют систему добровольного доения. Шесть роботов-дояров будут обслуживать животных. Объект планируют ввести в строй осенью 2021 года.

"По итогам прошлого года Вологодчина заняла четвертое место в России по производству молока на душу населения. За первое полугодие 2020-го показатели превышены уже на 20 тысяч тонн, сейчас в регионе произведено 300 тысяч тонн молока.

Вологодским молоком обеспечиваются не только перерабатывающие предприятия региона, но и наши соседи, главным образом, в центральной России", — цитирует губернатора Олега Кувшинникова его пресс-служба.