Разгадана тайна происхождения мегалитов Стоунхенджа

Происхождение гигантских сарсеновых камней в Стоунхендже, наконец, разъяснено.

Ключом к разгадке стало метровое ядро из доисторического камня, извлечённое во время археологических раскопок в 1958 году, которое лишь в этом году было возвращено на место.

Учёные провели его геохимическое исследование и смогли, как сами утверждают, точно определить "место рождения камней" — район в 15 милях (25 км) к северу от места раскопок близ Мальборо.

Исследователи сначала провели рентгенофлуоресцентное тестирование всех оставшихся Сарсенов (сарсены, или сараци́нские ка́мни, — так называют огромные валуны в Южной Англии — Прим. ред.) в Стоунхендже, которое показало, что

большинство из них имеют сходную химию и происходят из одной и той же области.

Затем археологи проанализировали обнажения Сарсена от Норфолка до Девона и сравнили их химический состав с химическим составом части возвращенного ядра.

Профессор Дэвид Нэш из Брайтонского университета, который руководил исследованием, сказал:

"Было очень интересно использовать науку 21-го века, чтобы понять прошлое неолита и, наконец, ответить на вопрос, который археологи обсуждали на протяжении веков. Было обнаружено, что каждое обнажение имеет различную геохимическую сигнатуру, но именно возможность проверить возвращённое ядро позволила нам определить исходную область для Сарсенов Стоунхенджа — ту область, которую строители Стоунхенджа использовали для получения своих материалов около 2500 года до нашей эры. Хотя у нас были подозрения, что сарсены Стоунхенджа пришли из Мальборо Даунс, мы не знали наверняка, и с областями Сарсенов по всему Уилтширу, камни могли прийти откуда угодно.

Сьюзен Грини из "Английского наследия" говорит, что это открытие было "настоящим потрясением":