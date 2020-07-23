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В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Эврика » Гипотезы

Археологи, проводящие раскопки в пещере в Сакатекасе в центральной Мексике, нашли каменные орудия труда и другие свидетельства присутствия доисторических людей.

Это, по мнению исследователей, является убедительным доказательством того, что люди жили в Северной Америке по крайней мере 30 тысяч лет назад, то есть примерно на 15 иысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Что именно нашли археологи

"Артефакты, в том числе 1900 каменных орудий, показали, что человек занимал высокогорную пещеру Чикихуит в течение 20 тысяч лет. Это новое доказательство того, что Американский континент был заселён в глубокой древности", — написано в отчете о раскопках, опубликованном в журнале Nature.

По словам Киприана Арделеана, археолога из Университета Autónoma de Zacatecas, самые ранние из обнаруженных артефактов могли быть сделаны 33-31 тысячелетие назад.

И поскольку никаких следов человеческих костей или ДНК на месте раскопок обнаружено не было, ученые предполагают, что

"вполне вероятно, что люди использовали это место на относительно постоянной основе, возможно, в повторяющихся сезонных эпизодах, являющихся частью более крупных миграционных циклов".

Каменный инструмент, найденный под последним максимальным слоем ледника из пещеры в Сакатекасе, Центральная Мексика.

¹Каменный инструмент, найденный под последним максимальным слоем ледника из пещеры в Сакатекасе, Центральная Мексика.

ДЛЯ СПРАВКИ

До недавнего времени считалось, что первые люди, ступившие на американскую землю, пришли с территории современной России на Аляску и двинулись на юг по коридору между двумя массивными ледяными щитами.

Археологические данные — в том числе уникальные наконечники копий, использовавшиеся для убийства мамонтов и других представителей доисторической мегафауны, — свидетельствуют о том, что эта популяция, известная как культура Кловиса, распространилась по всей Северной Америке, дав начало отдельным индейским популяциям.

Но так называемая "модель Кловиса" развалилась за последние два десятилетия с открытием нескольких древних человеческих поселений, датируемых двумя или тремя тысячами лет назад.

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