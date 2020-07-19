На Земле проходит процесс формирования нового континента

Ученые утверждают, что из-за движения тектонических плит в будущем на Земле может появиться новый континент. Он образуется путем разделения Африки на две части.

Примерно через пять-десять миллионов лет Африка расколется на две части в районе Эфиопии. Исследователями был обнаружен разлом, длина которого составляет 56 километров. Между двумя новыми континентами образуется новый океан.