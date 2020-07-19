Ученые утверждают, что из-за движения тектонических плит в будущем на Земле может появиться новый континент. Он образуется путем разделения Африки на две части.
Примерно через пять-десять миллионов лет Африка расколется на две части в районе Эфиопии. Исследователями был обнаружен разлом, длина которого составляет 56 километров. Между двумя новыми континентами образуется новый океан.
"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом", — утверждает профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.