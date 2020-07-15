Мир ждет ошеломляющий глобальный крах рождаемости - ученые
Мир медленно, но верно движется по направлению к новой глобальной катастрофе: ошеломляющему сокращению численности населения из-за падения рождаемости.
Такой вывод сделала международная группа ученых, проводившая исследование на базе Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, в ходе анализа существующих демографических проблем.
- Падение рождаемости означает, что к концу столетия население почти каждой страны может сократиться. Ожидается, что к 2100 году население 23 стран уменьшится вдвое.
- Второй вызов — резкое старение населения.
Что происходит?
Уровень рождаемости — среднее число детей, которых рожает женщина, — падает во всем мире.
- Если это число падает ниже примерно 2,1, численность населения начинает снижаться.
- В 1950 году женщины рожали в среднем 4,7 ребенка за всю свою жизнь.
- Глобальный коэффициент фертильности почти вдвое — до 2,4 — снизился в 2017 году, а к 2100 году он упадет, по прогнозам, ниже 1,7.
В результате исследователи ожидают, что число людей на планете достигнет пика в 9,7 млрд человек около 2064 года, а затем упадет до 8,8 млрд к концу столетия.
Какие страны пострадают больше всего?
- Население Японии, по прогнозам, сократится с пика в 128 млн человек в 2017 году до менее чем 53 млн к концу века.
- Ожидается, что в Италии за тот же период произойдет столь же драматический спад численности населения: с 61 млн до 28 млн человек.
- Китай, в настоящее время самая густонаселенная страна в мире, как ожидается, достигнет пика в 1,4 млрд человек через четыре года, а затем почти вдвое сократится до 732 млн к 2100 году. Индия займет его место.
- По прогнозам, Великобритания достигнет пика в 75 млн в 2063 году и упадет до 71 млн к 2100 году.
"Это будет поистине глобальная проблема, поскольку в 183 из 195 стран уровень рождаемости будет ниже уровня замещения", — говорят ученые.