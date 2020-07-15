Мир ждет ошеломляющий глобальный крах рождаемости - ученые

Мир медленно, но верно движется по направлению к новой глобальной катастрофе: ошеломляющему сокращению численности населения из-за падения рождаемости.

Такой вывод сделала международная группа ученых, проводившая исследование на базе Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, в ходе анализа существующих демографических проблем.

Падение рождаемости означает, что к концу столетия население почти каждой страны может сократиться. Ожидается, что к 2100 году население 23 стран уменьшится вдвое.

Второй вызов — резкое старение населения.

Что происходит?

Уровень рождаемости — среднее число детей, которых рожает женщина, — падает во всем мире.

Если это число падает ниже примерно 2,1, численность населения начинает снижаться.

В 1950 году женщины рожали в среднем 4,7 ребенка за всю свою жизнь.

Глобальный коэффициент фертильности почти вдвое — до 2,4 — снизился в 2017 году, а к 2100 году он упадет, по прогнозам, ниже 1,7.

В результате исследователи ожидают, что число людей на планете достигнет пика в 9,7 млрд человек около 2064 года, а затем упадет до 8,8 млрд к концу столетия.

Какие страны пострадают больше всего?

Население Японии, по прогнозам, сократится с пика в 128 млн человек в 2017 году до менее чем 53 млн к концу века.

Ожидается, что в Италии за тот же период произойдет столь же драматический спад численности населения: с 61 млн до 28 млн человек.

Китай, в настоящее время самая густонаселенная страна в мире, как ожидается, достигнет пика в 1,4 млрд человек через четыре года, а затем почти вдвое сократится до 732 млн к 2100 году. Индия займет его место.

По прогнозам, Великобритания достигнет пика в 75 млн в 2063 году и упадет до 71 млн к 2100 году.