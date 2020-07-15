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Дворец древних ацтеков обнаружен возле главной площади Мехико

Эврика » Открытия

Во время ремонтных работ в одном из зданий Мехико недалеко от центральной площади Сокало Плаза рабочие обнаружили базальтовые плиты.

Как оказалось, это перекрытия этажей, которые были когда-то частью открытого пространства во дворце правителя ацтеков Аксаякатля, сообщает мексиканский Национальный Институт Антропологии и истории (INAH).

Дворец также использовался в качестве дома испанского конкистадора Эрнана Кортеса после падения империи ацтеков.

Раскопщики обнаружили на месте дворца следы жилища Кортеса.

Археологи говорят, что он, вероятно, повторно использовал материалы из дворца Аксаякатля, который, как и другие священные ацтекские здания, был разрушен испанскими конкистадорами.

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Аксаякатль правил между 1469 и 1481 годами, и был отцом Монтесумы, одного из последних правителей империи.
  • Кортес прибыл в то место, что сейчас является Мексикой, в 1518 году в качестве командира миссии по исследованию региона, по слухам среди европейцев, чтобы держать большие богатства для испанской колонизации. Он и его люди осадили столицу ацтеков Теночтитлан в 1521 году. Когда город сдался, испанские колонизаторы разрушили его.

Под полом дома Кортеса, глубиной более трех метров, были обнаружены остатки еще одного пола из базальтовых плит, но уже доиспанских времен, говорят археологи.

Раскопка

Учитывая его характеристики, специалисты пришли к выводу, что это была часть открытого пространства в бывшем дворце Аксаякатля, вероятно, внутренний двор.

Здание, которое сейчас стоит на этом месте — Национальный Монте де-Пьедад — это исторический ломбард, построенный в 1755 году.

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