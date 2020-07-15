Во время ремонтных работ в одном из зданий Мехико недалеко от центральной площади Сокало Плаза рабочие обнаружили базальтовые плиты.
Как оказалось, это перекрытия этажей, которые были когда-то частью открытого пространства во дворце правителя ацтеков Аксаякатля, сообщает мексиканский Национальный Институт Антропологии и истории (INAH).
Дворец также использовался в качестве дома испанского конкистадора Эрнана Кортеса после падения империи ацтеков.
Раскопщики обнаружили на месте дворца следы жилища Кортеса.
Археологи говорят, что он, вероятно, повторно использовал материалы из дворца Аксаякатля, который, как и другие священные ацтекские здания, был разрушен испанскими конкистадорами.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Под полом дома Кортеса, глубиной более трех метров, были обнаружены остатки еще одного пола из базальтовых плит, но уже доиспанских времен, говорят археологи.
Учитывая его характеристики, специалисты пришли к выводу, что это была часть открытого пространства в бывшем дворце Аксаякатля, вероятно, внутренний двор.
Здание, которое сейчас стоит на этом месте — Национальный Монте де-Пьедад — это исторический ломбард, построенный в 1755 году.
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