Гробница легендарной царицы Древнего Египта до сих пор одна из величайших неразгаданных тайн. Доподлинно даже неизвестно место, где она находится.
Новое открытие, сделанное группой археологов в Тапосирис-Магне, как надеются ученые, сдвинет поиски пропавшей гробницы с мертвой точки:
"Хотя погребальная камера была нетронута в течение двух тысяч лет, мумии находятся в плохом состоянии сохранности, потому что вода просочилась сквозь плиты. Но то, что первоначально они (мумии) были полностью покрыты золотым листом — роскошь, предоставляемая только тем, кто находится на верхних уровнях общества, дает основание полагать, что, возможно, эти двое взаимодействовали с самой Клеопатрой", — говорит доктор Гленн Годенхо, старший преподаватель египтологии в Ливерпульском университете предполагают археологи.
Мумии были просвечены рентгеном, и ученые пришли к выводу, что при жизни это были мужчина и женщина. На одной из мумий изображен скарабей, символизирующий возрождение, нарисованный на золотом листе.
Предполагают, что они были жрецами, которые играли ключевую роль в поддержании власти фараонов.
На месте алтаря храма, где жрецы должны были делать подношения богам, обнаружены 200 монет с именем Клеопатры и ее лицом.
Раскопки в Тапосирис-Магне возглавляет доктор Кэтлин Мартинес, которая, проработав там более 14 лет, более чем когда-либо убеждена, что именно здесь будет найдена гробница Клеопатры.
"Был исследован лишь незначительный процент этого обширного участка", — говорит Мартинес.
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