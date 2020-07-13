Археологи приблизились к разгадке места гробницы Клеопатры

Гробница легендарной царицы Древнего Египта до сих пор одна из величайших неразгаданных тайн. Доподлинно даже неизвестно место, где она находится.

Некоторые историки считают, что Клеопатра была похоронена в Александрии, где она родилась и правила.

Другие предполагают, что ее последнее пристанище может быть примерно в 30 милях от города, в древнем храме Тапосириса Великого, построенном предками царицы — Птолемеями — в дельте Нила.

Новое открытие, сделанное группой археологов в Тапосирис-Магне, как надеются ученые, сдвинет поиски пропавшей гробницы с мертвой точки:

Во вскрытом некрополе были обнаружены две мумии высокопоставленных лиц, живших во времена Клеопатры.

"Хотя погребальная камера была нетронута в течение двух тысяч лет, мумии находятся в плохом состоянии сохранности, потому что вода просочилась сквозь плиты. Но то, что первоначально они (мумии) были полностью покрыты золотым листом — роскошь, предоставляемая только тем, кто находится на верхних уровнях общества, дает основание полагать, что, возможно, эти двое взаимодействовали с самой Клеопатрой", — говорит доктор Гленн Годенхо, старший преподаватель египтологии в Ливерпульском университете предполагают археологи.

Мумии были просвечены рентгеном, и ученые пришли к выводу, что при жизни это были мужчина и женщина. На одной из мумий изображен скарабей, символизирующий возрождение, нарисованный на золотом листе.

Предполагают, что они были жрецами, которые играли ключевую роль в поддержании власти фараонов.

На месте алтаря храма, где жрецы должны были делать подношения богам, обнаружены 200 монет с именем Клеопатры и ее лицом.

Раскопки в Тапосирис-Магне возглавляет доктор Кэтлин Мартинес, которая, проработав там более 14 лет, более чем когда-либо убеждена, что именно здесь будет найдена гробница Клеопатры.