CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад

Количество углекислого газа в атмосфере Земли приближается к уровню, который не наблюдается в течение 15 млн лет и, возможно, никогда ранее не испытывал человек.

Так считают ученые-климатологи из Университета Саутгемптона, проводившие исследование земной атмосферы.

Статья по результатам проведенной ими работы опубликована в журнале Nature Scientific Reports.

Основанием для сделанного вывода стало изучение данных, полученных из уровней бора в крошечных ископаемых размером с булавочную головку, собранных из глубоководных океанских отложений Карибского моря.

"Значения уровня углекислого газа, скопившегося сейчас в земной атмосфере близки к тем, что были 15 млн лет назад, когда температура у земной поверхности была на 3-4°С больше, а уровень моря - на 20 м выше. Это знание о прошлом поможет нам, людям, увидеть то, что впереди.Где-то к 2025 году на Земле, вероятно, показатели CO2 сравняются с климатическим оптимумом среднего миоцена 15 млн лет назад. То есть примерно в то время, когда наши предки, как полагают, "разошлись с орангутангами" и стали узнаваемо гуманоидными", - говорят ученые.

Полученные в ходе исследования данные подтвердили тенденции, ранее наблюдавшиеся в ледяных ядрах, а еще позволили более точно оценить диапазон СО2 в ту геологическую эпоху, когда уровни солнечной радиации были такими же, как и сегодня.

"В настоящее время наши уровни CO2 растут примерно на 2,5 ppm в год, что означает, что к 2025 году мы превзойдем все, что видели за последние 3,3 миллиона лет."

Авторы заявили, что исследование прошлого предоставило руководство к тому, что, вероятно, произойдет в будущем, поскольку Земля реагирует на накопление парниковых газов от прошлых двух столетий промышленных выбросов.

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