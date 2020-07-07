Количество зоонозных заболеваний (которые переходят от животных к людям) растет и это будет продолжаться, пока не начнут эффективно работать меры по защите дикой природы и сохранению окружающей среды.
С таким предупреждением сегодня выступили эксперты ООН.
Согласно опубликованному докладу комитета Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Международного научно - исследовательского института животноводства, рост числа таких заболеваний, как Covid-19, кроется
Ученые напомнили, что коронавирус - далеко не первая инфекция, которая "перескочила" от животных к человеку. До него уже были и лихорадка Эбола, и вирус Западного Нила и даже привычное всем ОРВИ.
Согласно докладу передача инфекций от животного к человеку "обусловлена деградацией нашей природной среды". Например, деградацией земель, эксплуатацией дикой природы, добычей ресурсов и изменением климата. Все это изменяет способ взаимодействия животных и людей.
"За последнее столетие мы наблюдали по меньшей мере шесть крупных вспышек новых коронавирусов,-говорит Ингер Андерсен, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде. - И до Covid-19 зоонозные болезни нанесли экономический ущерб в размере $ 100 млрд (£80 млрд)."
По ее словам, 2 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно умирают от запущенных эндемических зоонозных заболеваний, таких как сибирская язва, туберкулез крупного рогатого скота и бешенство:
"Это зачастую общины со сложными проблемами развития, высокой зависимостью от животноводства и близостью к дикой природе."
Еще одной причиной, считают эксперты, является активное освоение природы и приспосабливание ее под нужды человека.
"Мы активизировали сельское хозяйство, расширили инфраструктуру и добыли ресурсы за счет наших диких пространств, - поясняет Андерсен. - Плотины, ирригационные и заводские фермы связаны с 25% инфекционных заболеваний у людей. Транспортные и продовольственные цепочки стерли границы и расстояния. Изменение климата способствовало распространению патогенов."
В докладе ООН предлагаются стратегии правительств по предотвращению будущих вспышек заболевания, такие как
"Наука ясно показывает, что если мы будем продолжать эксплуатировать дикую природу и разрушать наши экосистемы, то мы можем ожидать, что в ближайшие годы мы увидим устойчивый поток заболеваний, подобных коронавирусу, переходящих от животных к людям, - сказала Андерсен. - Чтобы предотвратить будущие вспышки болезни, мы должны гораздо более тщательно подходить к защите нашей природной среды."
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