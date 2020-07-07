COVID - не первый и не последний вирус, перескочивший на нас с животных

Количество зоонозных заболеваний (которые переходят от животных к людям) растет и это будет продолжаться, пока не начнут эффективно работать меры по защите дикой природы и сохранению окружающей среды.

С таким предупреждением сегодня выступили эксперты ООН.

Согласно опубликованному докладу комитета Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Международного научно - исследовательского института животноводства, рост числа таких заболеваний, как Covid-19, кроется

в высоком спросе на животный белок,

недостатках в работе сельскохозяйственной отрасли,

изменении климата.

Ученые напомнили, что коронавирус - далеко не первая инфекция, которая "перескочила" от животных к человеку. До него уже были и лихорадка Эбола, и вирус Западного Нила и даже привычное всем ОРВИ.

Почему вирусы животных стали "прилипать" к человеку

Согласно докладу передача инфекций от животного к человеку "обусловлена деградацией нашей природной среды". Например, деградацией земель, эксплуатацией дикой природы, добычей ресурсов и изменением климата. Все это изменяет способ взаимодействия животных и людей.

"За последнее столетие мы наблюдали по меньшей мере шесть крупных вспышек новых коронавирусов,-говорит Ингер Андерсен, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде. - И до Covid-19 зоонозные болезни нанесли экономический ущерб в размере $ 100 млрд (£80 млрд)."

По ее словам, 2 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно умирают от запущенных эндемических зоонозных заболеваний, таких как сибирская язва, туберкулез крупного рогатого скота и бешенство:

"Это зачастую общины со сложными проблемами развития, высокой зависимостью от животноводства и близостью к дикой природе."

Еще одной причиной, считают эксперты, является активное освоение природы и приспосабливание ее под нужды человека.

"Мы активизировали сельское хозяйство, расширили инфраструктуру и добыли ресурсы за счет наших диких пространств, - поясняет Андерсен. - Плотины, ирригационные и заводские фермы связаны с 25% инфекционных заболеваний у людей. Транспортные и продовольственные цепочки стерли границы и расстояния. Изменение климата способствовало распространению патогенов."

Что с этим делать?

В докладе ООН предлагаются стратегии правительств по предотвращению будущих вспышек заболевания, такие как

стимулирование устойчивого землепользования,

улучшение биоразнообразия,

инвестирование в научные исследования.