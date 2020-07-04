Температура воздуха в пещерах обычно немного ниже, чем на поверхности. Но ученые выяснили, что воздух в пещере Таврида имеет более высокую температуру, чем воздух на поверхности.
Исследователи пока не могут назвать точную причину этой аномалии. Об этом рассказал руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.
"Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше. Чем это объясняется, мы пока не знаем", — пояснил Самохин.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.