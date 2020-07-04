Температурная аномалия обнаружена в пещере Таврида

Температура воздуха в пещерах обычно немного ниже, чем на поверхности. Но ученые выяснили, что воздух в пещере Таврида имеет более высокую температуру, чем воздух на поверхности.

Исследователи пока не могут назвать точную причину этой аномалии. Об этом рассказал руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.