Из Бостона с пометкой "срочно": как уничтожить COVID за 25 секунд

Ультрафиолетовое излучение, которое дают специальные лампы, может быстро - за 25 секунд - уничтожить COVID-19.
К такому выводу после серии экспериментов пришла группа ученых из лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.
По словам доктора Энтони Гриффитса, члены его научной группы обрабатывали "загрязненный вирусом" материал различными дозами ультрафиолета и установили, какое количество излучения нужно для его (коронавируса) нейтрализации:
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.