Из Бостона с пометкой "срочно": как уничтожить COVID за 25 секунд

Ультрафиолетовое излучение, которое дают специальные лампы, может быстро - за 25 секунд - уничтожить COVID-19.

К такому выводу после серии экспериментов пришла группа ученых из лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

По словам доктора Энтони Гриффитса, члены его научной группы обрабатывали "загрязненный вирусом" материал различными дозами ультрафиолета и установили, какое количество излучения нужно для его (коронавируса) нейтрализации: