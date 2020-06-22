Возле Стоунхенджа найден памятник эпохи неолита

Археологи обнаружили кольцо доисторических шахт, вырытых тысячи лет назад возле Стоунхенджа.

Команда ученых из университетов Сент-Эндрюс, Бирмингем, Уорик, Глазго и Университета Уэльса во время проведения полевых работ "откопала" круг шириной 1,2 мили (2 км) состоящий из крупных валов диаметром более 10 м и глубиной 5 м.

Они окружают древнее поселение Даррингтона, в 2 милях (3 км) от Стоунхенджа. Предварительно установлено,что возраст находки - более 4,5 тысяч лет, то есть построено сооружение было в эпоху неолита.

Эксперты полагают, что более 20 валов могли служить границей священной области, связанной со Стоунхенджем.

НА ФОТО: Расположение находок отмечено желтыми точками, сам Даррингтон-Уоллс - большим коричневым кругом, а Стоунхендж-сверху слева (иллюстрация ВВС)

Доктор Ричард Бейтс из университета Сент-Эндрюса рассказал ВВС, что

"дистанционное зондирование и тщательный отбор проб дают представление о том, что в далеком прошлом общество было намного сложнее развито, чем мы когда-либо могли себе представить".

Его коллега Тим Киннэйрд говорит, что анализ отложений из шахт позволил археологам "написать самые детальные рассказы о ландшафте Стоунхенджа за последние 4000 лет":

"Команда Hidden Landscapes объединила передовые археологические полевые работы с хорошей старомодной детективной работой, чтобы раскрыть новые подробности о жизни и верованиях наших предков в эпоху неолита".

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