Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.
Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.
Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.
"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.
Итальянские ученые утверждают, что им удалось разработать вакцину, способную нейтрализовать коронавирус в клетках человека.
Тесты, проведенные на мышах в римской больнице Лазаро Спалланцани, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, дали положительный результат: после введения препарата у грызунов начали вырабатываться антитела к коронавирусу.
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Ученые установили, что много миллионов лет назад на Луну упал гигантский астероид. Удар был такой силы, что кора спутника Земли расплавилась.
Такое открытие сделали исследователи, изучив образцы лунного грунта, которые доставил на Землю "Аполлон-17" в 1972 году. Приблизительная дата столкновения — 43288 миллионов лет назад. Именно столкновение привело к тому, что на поверхности земного спутника образовался минерал бадделеит.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.