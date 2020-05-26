У испытавших на себе вакцину от COVID-19 ученых выявлены антитела

Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, добровольно испытали ее на себе.

Результат, по словам директора Центра Александра Гринцбурга, обнадеживающий:

у всех "уколовшихся" выявлены антитела к заболеванию.

Не зря нарушили правила?

После того, как ученые рассказали, что испытали ими же изобретенную вакцину на себе, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям заявила, что "своим поступком они нарушили основы КИ (клинических испытаний — прим. ред) и законодательства".

"Мы выступаем против проведения исследований на людях без получения предварительного разрешения, поскольку и российское, и международное законодательство требует, чтобы проводимое исследование перед этим прошло необходимую экспертизу и было получено разрешение, в том числе регуляторных органов страны", — говорит Светлана Завидова, директор АОКИ.

Гринцбург в ответ на это обвинение пояснил решение своих сотрудников: