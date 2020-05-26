Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, добровольно испытали ее на себе.
Результат, по словам директора Центра Александра Гринцбурга, обнадеживающий:
После того, как ученые рассказали, что испытали ими же изобретенную вакцину на себе, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям заявила, что "своим поступком они нарушили основы КИ (клинических испытаний — прим. ред) и законодательства".
"Мы выступаем против проведения исследований на людях без получения предварительного разрешения, поскольку и российское, и международное законодательство требует, чтобы проводимое исследование перед этим прошло необходимую экспертизу и было получено разрешение, в том числе регуляторных органов страны", — говорит Светлана Завидова, директор АОКИ.
Гринцбург в ответ на это обвинение пояснил решение своих сотрудников:
"Все разработчики, участвовавшие в создании препарата, провакцинировались добровольно. На то было 2 (как минимум) причины:
- они понимали безопасность созданной ими вакцины,
- чувствовали ответственность пред обществом и потому не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть.
В результате, у нас не просто проверена эффективность — антитела-то выработались, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих. Мы надеемся, что уже в начале осени в России можно будет начать массовую вакцинацию."
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