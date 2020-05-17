Погодные аномалии — привычное явление для весеннего периода.
Такое мнение высказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
"Весной идет перестройка с зимнего режима на летний. Как осенью случается бабье лето, так и весной бывают возвратные похолодания. Это неотъемлемая черта весеннего сезона. Среднестатистически такие аномалии случаются", — пояснил климатолог.
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