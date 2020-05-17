Климатолог объяснил погодные аномалии весной

Погодные аномалии — привычное явление для весеннего периода.

Такое мнение высказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.