Врачи рассказали, что снится людям за месяц до смерти

Медики из США проанализировали сновидения тяжелобольных пациентов и пришли к выводу, что примерно за четыре недели до смерти люди наблюдают одинаковые сны. Им часто начинают сниться уже умершие родственники, которые зовут их с собой и заверяют, что это "хорошо и не страшно".

Пациенты сообщали, что наблюдали сны, в которым они отправляются в путешествие с близкими, которых уже нет в живых, а также прощались со своими родственниками и друзьями.