Медики из США проанализировали сновидения тяжелобольных пациентов и пришли к выводу, что примерно за четыре недели до смерти люди наблюдают одинаковые сны. Им часто начинают сниться уже умершие родственники, которые зовут их с собой и заверяют, что это "хорошо и не страшно".
Пациенты сообщали, что наблюдали сны, в которым они отправляются в путешествие с близкими, которых уже нет в живых, а также прощались со своими родственниками и друзьями.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.