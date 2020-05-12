В Польше изобрели "калькулятор смерти"

Пока мировое научное сообщество бьется над созданием вакцины от коронавируса и придумывает эффективные схемы лечения зараженных, польские учёные просчитывают варианты "остаться в живых — умереть": они разработали программу, способную подсчитать вероятность летального исхода в случае заражения COVID-19.
"Всё что нужно знать нашему калькулятору, чтобы подсчитать вероятность летального исхода в случае инфицирования коронавирусом, — возраст, пол, информацию о четырёх основных типах хронических заболеваний:
По данным польских ученых,
Исходя из расчётов на калькуляторе, получается, что риск умереть в случае заражения коронавирусом:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.