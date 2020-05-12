В Польше изобрели "калькулятор смерти"

Пока мировое научное сообщество бьется над созданием вакцины от коронавируса и придумывает эффективные схемы лечения зараженных, польские учёные просчитывают варианты "остаться в живых — умереть": они разработали программу, способную подсчитать вероятность летального исхода в случае заражения COVID-19.

"Всё что нужно знать нашему калькулятору, чтобы подсчитать вероятность летального исхода в случае инфицирования коронавирусом, — возраст, пол, информацию о четырёх основных типах хронических заболеваний:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет;

повышенное артериальное давление;

онкология", — рассказал научный руководитель группы Петр Бандош.

Все просто

По данным польских ученых,

смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев.

Исходя из расчётов на калькуляторе, получается, что риск умереть в случае заражения коронавирусом: