В Италии создали вакцину, нейтрализующую коронавирус. Пока у мышей

Итальянские ученые утверждают, что им удалось разработать вакцину, способную нейтрализовать коронавирус в клетках человека.

Тесты, проведенные в римской больнице Лазаро Спалланцани, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, на мышах дали положительный результат: после введения препарата у грызунов начали вырабатываться антитела к коронавирусу.

"Это самый продвинутый этап тестирования вакцины-кандидата, созданной в Италии", - сказал Луиджи Орисиккио, главный исполнительный директор Takis, компании, работающей над разработкой препарата.

По словам Орисиккио, это первый подобный опыт в мире,увенчавшийся успехом.