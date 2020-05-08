В Италии создали вакцину, нейтрализующую коронавирус. Пока у мышей

Итальянские ученые утверждают, что им удалось разработать вакцину, способную нейтрализовать коронавирус в клетках человека.
Тесты, проведенные в римской больнице Лазаро Спалланцани, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, на мышах дали положительный результат: после введения препарата у грызунов начали вырабатываться антитела к коронавирусу.
"Это самый продвинутый этап тестирования вакцины-кандидата, созданной в Италии", - сказал Луиджи Орисиккио, главный исполнительный директор Takis, компании, работающей над разработкой препарата.
По словам Орисиккио, это первый подобный опыт в мире,увенчавшийся успехом.
"Раз наша вакцина нейтрализует коронавирус у мышей, то есть все основания полагать, что с людьми будет то же самое. Испытания на людях запланированы на осень 2020 года. Сейчас мы проводим цикл тестов, чтобы понять, как долго длится иммунный ответ", - говорит ученый.
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