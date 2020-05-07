Сотрудникам остановленных на период ограничительных мер предприятий работодатели обязаны — это распоряжение президента — сохранять зарплату.
"Где взять на это денег, если мы не работаем?", — спрашивает бизнес.
Ответ нашли члены думской комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Они предлагают направлять сотрудников, временно оставшихся не у дел на общественные работы.
По словам Айрата Фаррахова, зампреда комиссии, уже есть инициатива о внесении изменений в законодательство, в том числе ТК РФ.
По словам депутата Фаррахова, если для бизнеса уже есть разработанные меры поддержки, то решений по самозанятым пока нет совсем.
"Но их очень важно поддержать, потому что эти люди только-только начали выходить из тени, налоги платить. И если сейчас их не поддержать, то они опять вернутся в серую зону", — предупреждает парламентарий.
До 26 мая правительство обсуждает третий пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. В него, как рассказал Фаррахов, войдут инициативы по
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