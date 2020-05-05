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Источник Правда.Ру

Эффективны или нет маски против COVID-19? У ученых нет ответа

Эврика » Гипотезы

Среди ученых разразился скандал вокруг нового доклада "Об использовании масок для лица широкой общественностью в качестве подхода к управлению распространением COVID-19 в сообществе".

В докладе междисциплинарной группы, созванной Королевским обществом были собраны и проанализированы доказательства в пользу того, чтобы люди массово носили маски для лицах, включая самодельные тканевые покрытия, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Вывод докладчиков

"Наш анализ показывает, что их (масок — Прим.ред.) использование может уменьшить дальнейшую передачу заражений бессимптомными и предсимптомными носителями коронавируса, если они (маски) широко используются в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно или предсказуемо, в отличие от стандартного использования масок для защиты носителей. Если их правильно носить, они могут способствовать снижению передачи вируса", — говорится в докладе.

Основания для вывода

Заключение основано на анализе двух ключевых факторов:

  • роль капельного способа в передаче коронавируса;
  • могут ли маски помочь уменьшить рассеивание капель.

Почему родился спор

Этот доклад побудил других ученых высказать свои сомнения в убедительности доказательной базы:

"До тех пор пока не будет собрано больше доказательств, все сказанное — лишь мнение".

Д-р Бен Киллингли, консультант в области острой медицины и инфекционных заболеваний в Университетском колледже лондонской больницы:

"Отчет слишком оптимистичен в отношении ценности покрытий для лица и неверно заключать, что представленные доказательства подтверждают эффективность масок. Зато реальные данные, говорящие об их низкой защитной эффективности, во многом игнорируются".

По словам ученого, там, где маски защищают от обычных вирусов, их взаимодействие с COVID-19 экспериментальным путем не выяснялось.

Есть мнение, что маски вообще вредят

Доктор Антонио Лаццарино из Департамента эпидемиологии и общественного здравоохранения Университетского колледжа Лондона, более категоричен, чем коллега:

"Это не просто статья или исследование. Это несистематический обзор анекдотических и неклинических исследований. Доказательства, которые нам нужны, прежде чем мы будем вмешиваться и привлекать миллиарды людей, должны в идеале исходить из рандомизированных контролируемых исследований на популяционном уровне или, по крайней мере, из наблюдательных последующих исследований с группами сравнения".

Особо же доктор подчеркивает, что

"исходя из того, что мы сейчас знаем о динамике передачи и патофизиологии COVID-19, негативные последствия ношения масок перевешивают положительные".

Темы маски для лица защита от коронавируса эффективность ношения масок
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