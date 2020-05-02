Бывший руководитель программы Space Shuttle в НАСА Уэйн Хэйл рассказал о том, что при первом запуске шаттла в 1981 году были большие шансы его потерять, как и весь экипаж.
"Меня спрашивали о том, насколько рискованным был STS-1 (первый полёт шаттла — Прим. ред.). В 1981 году было много неосведомленных догадок. Тридцать лет спустя, основываясь на всем, что мы знали, мы подсчитали, что вероятность потери экипажа и корабля составляла 1 к 9. Это довольно рискованно", — сообщил Хэйл на своей странице в Twitter.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.