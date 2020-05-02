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При первом полете шаттла рисковали потерять весь экипаж

Эврика

Бывший руководитель программы Space Shuttle в НАСА Уэйн Хэйл рассказал о том, что при первом запуске шаттла в 1981 году были большие шансы его потерять, как и весь экипаж.

"Меня спрашивали о том, насколько рискованным был STS-1 (первый полёт шаттла — Прим. ред.). В 1981 году было много неосведомленных догадок. Тридцать лет спустя, основываясь на всем, что мы знали, мы подсчитали, что вероятность потери экипажа и корабля составляла 1 к 9. Это довольно рискованно", — сообщил Хэйл на своей странице в Twitter.

nasa наука шаттл space shuttle уэйн хэйл
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