Сроки окончания эпидемии COVID-19 в РФ были отодвинуты

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна решили отодвинуть дату окончания эпидемии коронавируса в России на более поздний срок. Проанализировав новые данные о заболеваемости в стране, они пришли к выводу, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится примерно 8 августа.

Примечательно, что исследователи из Сингапура уже несколько раз меняют свой прогноз. Ранее они утверждали, что завершение эпидемии стоит ожидать примерно 20 июля.