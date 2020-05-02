Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна решили отодвинуть дату окончания эпидемии коронавируса в России на более поздний срок. Проанализировав новые данные о заболеваемости в стране, они пришли к выводу, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится примерно 8 августа.
Примечательно, что исследователи из Сингапура уже несколько раз меняют свой прогноз. Ранее они утверждали, что завершение эпидемии стоит ожидать примерно 20 июля.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.