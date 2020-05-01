Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГПУ) создали уникальную компьютерную игру, которая позволяет оценить скорость принятия игроком решений, а также его способность прогнозировать ситуацию.
По словам исследователей, разработка будет также служить специализированным симулятором этих навыков.
Ученые считают, что современные методы изучения когнитивных способностей предполагают не только измерение навыков счета и логического мышления. Разработанная ими система позволяет также оценивать качество прогнозов и решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.
"На основе Марковской теории случайных процессов и методов нелинейной оптимизации нами разработаны процедуры, позволяющие не только фиксировать правильность действий субъекта при решении задач, но и анализировать их поведение", — пояснил заведующий лабораторией количественной психологии факультета информационных технологий МГПУ Павел Дюмин.
По его словам, ИИ адаптирует игровой процесс под конкретную тематику, наблюдая за их стратегией и порождая ситуации такой сложности, что они дают наиболее детальную картину реального уровня развития их навыков.
Авторы исследования отмечают, что игра также является средством тестирования и тренировки способностей, необходимых операторам сложных автоматизированных систем, таких как саперные роботы или беспилотные летательные аппараты.
"Сложность разработки такого психодиагностического инструментария заключается в накоплении большого объема эмпирических данных для правильной настройки адаптивных процедур. Пока мы используем математическую оптимизацию, чтобы компенсировать недостаток данных по тестированию людей из репрезентативных групп", — сказал Павел Дюмин.
Исследовательская группа также хочет подготовить систему для использования в обучении, а также разработать программные элементы на основе созданного ИИ, повышающие жизнеспособность автоматизированных систем в чрезвычайных ситуациях.
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