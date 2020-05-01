Когнитивные способности будет оценивать компьютерный симулятор

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГПУ) создали уникальную компьютерную игру, которая позволяет оценить скорость принятия игроком решений, а также его способность прогнозировать ситуацию.

По словам исследователей, разработка будет также служить специализированным симулятором этих навыков.

Ученые считают, что современные методы изучения когнитивных способностей предполагают не только измерение навыков счета и логического мышления. Разработанная ими система позволяет также оценивать качество прогнозов и решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.

Как это работает

В виртуальном пространстве игроку противостоит множество активных противников.

Их поведение контролируется ИИ (искусственным интеллектом) на основе сложного математического алгоритма.

Игрок должен "устранить" всех противников на ограниченном игровом поле.

"На основе Марковской теории случайных процессов и методов нелинейной оптимизации нами разработаны процедуры, позволяющие не только фиксировать правильность действий субъекта при решении задач, но и анализировать их поведение", — пояснил заведующий лабораторией количественной психологии факультета информационных технологий МГПУ Павел Дюмин.

По его словам, ИИ адаптирует игровой процесс под конкретную тематику, наблюдая за их стратегией и порождая ситуации такой сложности, что они дают наиболее детальную картину реального уровня развития их навыков.

Не столько игра, сколько тест

Авторы исследования отмечают, что игра также является средством тестирования и тренировки способностей, необходимых операторам сложных автоматизированных систем, таких как саперные роботы или беспилотные летательные аппараты.

"Сложность разработки такого психодиагностического инструментария заключается в накоплении большого объема эмпирических данных для правильной настройки адаптивных процедур. Пока мы используем математическую оптимизацию, чтобы компенсировать недостаток данных по тестированию людей из репрезентативных групп", — сказал Павел Дюмин.

Исследовательская группа также хочет подготовить систему для использования в обучении, а также разработать программные элементы на основе созданного ИИ, повышающие жизнеспособность автоматизированных систем в чрезвычайных ситуациях.