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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Найдено новое средство от коронавируса

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Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.

Результаты проведенной работы опубликованы сегодня в журнале Cell.

Как рассказал член группы Джейсон Маклеллан, биолог из университета Техаса,

  • у человека выявлен белок, "помогающий" коронавирусу внедряться,
  • "не пустить" вирус в организм можно, используя антитела, полученные от лам.

"Мы соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам, и у нас получился препарат, эффективный против штаммов COVID-19", - говорит Маклеллан.

По его словам, полученный препарат можно будет использовать в качестве прививки. Причем делать ее можно не только здоровым, но и уже зараженным:

  • в первом случае это способ не заболеть,
  • во втором - облегчить течение болезни.

Кстати, исследование проводилось с 2016 года. Изначально целью был поиск эффективного метода против атипичной пневмонии SARS-CoV и вирусом MERS-CoV.

Темы препарат против коронавируса
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