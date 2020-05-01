Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.

Результаты проведенной работы опубликованы сегодня в журнале Cell.

Как рассказал член группы Джейсон Маклеллан, биолог из университета Техаса,

у человека выявлен белок, "помогающий" коронавирусу внедряться,

"не пустить" вирус в организм можно, используя антитела, полученные от лам.

"Мы соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам, и у нас получился препарат, эффективный против штаммов COVID-19", - говорит Маклеллан.

По его словам, полученный препарат можно будет использовать в качестве прививки. Причем делать ее можно не только здоровым, но и уже зараженным:

в первом случае это способ не заболеть,

во втором - облегчить течение болезни.

Кстати, исследование проводилось с 2016 года. Изначально целью был поиск эффективного метода против атипичной пневмонии SARS-CoV и вирусом MERS-CoV.