Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Результаты проведенной работы опубликованы сегодня в журнале Cell.
Как рассказал член группы Джейсон Маклеллан, биолог из университета Техаса,
"Мы соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам, и у нас получился препарат, эффективный против штаммов COVID-19", - говорит Маклеллан.
По его словам, полученный препарат можно будет использовать в качестве прививки. Причем делать ее можно не только здоровым, но и уже зараженным:
Кстати, исследование проводилось с 2016 года. Изначально целью был поиск эффективного метода против атипичной пневмонии SARS-CoV и вирусом MERS-CoV.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.