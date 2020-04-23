Россияне готовы к режиму жесткой экономии. Почему и на чем?

Режим самоизоляции и экономический кризис вносят свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и заставляют пересматривать потребительские привычки.

Россияне, как показывают результаты социологического исследования, проведенного совместно компаниями BCG и "Ромир", готовы снизить свои расходы в подавляющем большинстве товарных категорий.

Связано это с тем, что

более двух третей граждан страны считают, что "худшее еще впереди".

В Москве 44% респондентов чувствуют свою финансовую незащищенность, в регионах этот показатель достигает уже уже 47%.

Как проводилось исследование

Первый срез исследования потребительских настроений "Российские потребители — новая реальность" специалисты BCG и "Ромира" провели в первой половине апреля 2020 года.

Стояла задача — выяснить отношение людей к текущим и прогнозируемым тратам в ближайшие полгода.

Были опрошены 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп.

Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.

Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.

На чем готовы экономить россияне

Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи.

Больше всего пострадает сфера развлечений и досуга:

ближайшие шесть месяцев, даже если все ограничения будут сняты, люди будут меньше тратить

на досуг и отдых,

рестораны, кинотеатры,

спа-салоны и т. п.

38% - снизят расходы на алкоголь,

32% — на косметику, макияж и парфюмерию,

21% — на одежду.

Просядут и доходы магазинов:

31% опрошенных будут экономить на электронике и бытовой технике,

29% — на мобильных устройствах,

26% — на мебели и интерьерах.

Где траты, как считают люди, возрастут