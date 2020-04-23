Россияне готовы к режиму жесткой экономии. Почему и на чем?
Режим самоизоляции и экономический кризис вносят свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и заставляют пересматривать потребительские привычки.
Россияне, как показывают результаты социологического исследования, проведенного совместно компаниями BCG и "Ромир", готовы снизить свои расходы в подавляющем большинстве товарных категорий.
Связано это с тем, что
- более двух третей граждан страны считают, что "худшее еще впереди".
В Москве 44% респондентов чувствуют свою финансовую незащищенность, в регионах этот показатель достигает уже уже 47%.
Как проводилось исследование
Первый срез исследования потребительских настроений "Российские потребители — новая реальность" специалисты BCG и "Ромира" провели в первой половине апреля 2020 года.
- Стояла задача — выяснить отношение людей к текущим и прогнозируемым тратам в ближайшие полгода.
- Были опрошены 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп.
- Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.
Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.
На чем готовы экономить россияне
Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи.
Больше всего пострадает сфера развлечений и досуга:
- ближайшие шесть месяцев, даже если все ограничения будут сняты, люди будут меньше тратить
- на досуг и отдых,
- рестораны, кинотеатры,
- спа-салоны и т. п.
- 38% - снизят расходы на алкоголь,
- 32% — на косметику, макияж и парфюмерию,
- 21% — на одежду.
Просядут и доходы магазинов:
- 31% опрошенных будут экономить на электронике и бытовой технике,
- 29% — на мобильных устройствах,
- 26% — на мебели и интерьерах.
Где траты, как считают люди, возрастут
- коммунальные услуги,
- интернет,
- мобильная связь,
- лекарства,
- свежие продукты.