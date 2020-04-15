Ученые предсказали возвращение коронавируса в 2022 году

Американские ученые из Гарвардского университета с помощью компьютерной модели составили прогноз распространения коронавируса на ближайшие пять лет. По их подсчетам, COVID-19 снова заявит о себе в 2022 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Science.

Эксперты отмечают, что коронавирус не исчезнет совсем, а станет сезонным заболеванием, передача которого будет особенно интенсивной в холодное время года. При этом ученые выступают против введения чрезмерно жестких мер изоляции, поскольку это помешает формированию иммунитета в популяции.