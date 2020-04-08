Российские ученые разработали чипы для выявления коронавируса. Диагностика с их помощью составит 15-20 минут.
Об этом рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.
Чипы, основанные на изотермической амплификации, будут представлены медицинской общественности уже в пятницу, 10 апреля. Презентация пройдет в подмосковном Одинцово.
"Новым чипам не требуется разная температура в разной фазе исследования. Изотерма при температуре около 60 градусов позволяет в ускоренном режиме выявить вирус", — сказала Скворцова в эфире ТК "Россия 24".
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