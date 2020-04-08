Скворцова: разработаны чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут

Российские ученые разработали чипы для выявления коронавируса. Диагностика с их помощью составит 15-20 минут.

Об этом рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

Чипы, основанные на изотермической амплификации, будут представлены медицинской общественности уже в пятницу, 10 апреля. Презентация пройдет в подмосковном Одинцово.