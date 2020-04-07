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Источник Правда.Ру

В России разрабатывают тест для выявления переболевших коронавирусом

Эврика » Изобретения

Российские ученые Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта начали работу над созданием тест-системы, которая могла бы выявить людей, которые бессимптомно переболели коронавирусной инфекцией.

Как рассказал Артур Исаев, руководитель центра Genetico, люди,"перенесшие коронавирус на ногах, и, может быть, даже не заметившие этого", могли бы вернуться к нормальной жизни, работе, не дожидаясь конца карантина.

"Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию", — отметил он.

Сейчас ученые, по словам Исаева, занимаются выработкой антигенов коронавируса, которые станут главным компонентом тест-системы.

Тест почти готов

Григорий Ефимов, завлаб трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии:

"Работу мы начали на самом деле несколько недель назад. У нас уже есть прототип теста. Нужны добровольцы как переболевшие, так и нет. Надеемся, что примерно через месяц получим документы на свой тест".

Перенесшие коронавирус могут спасать жизни тех, кто болеет

К слову, люди, которые переболели COVID-19 в легкой форме, могут стать донорами плазмы крови, в которой содержатся антитела к вирусу. Ее можно использовать как лекарство для заболевших, о чем рассказали китайские медики еще в феврале.

Темы тест артур исаев коронавирус григорий ефремов бессимптомно переболели
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