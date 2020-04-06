Биологи из США преобразовали колебания белков коронавирусной инфекции в звук. "Звучание" COVID-19 было опубликовано на музыкальной хостинге Soundcloud. По словам главы исследовательской группы Маркуса Бюлера, на записи можно услышать вибрации белка, а также складывание аминокислот.
"Это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий", - утверждает биолог.
Пока решили защитить только детей и подростков.