Скорость мутации COVID-2019 установили ученые

Коронавирус, свирепствующий сейчас на планете, мутирует в 8-10 раз медленнее, чем вирус сезонного гриппа.

К такому выводу пришли ученые одного из университетов США после того, как исследовали 8 штаммов COVIF-2019.

Как написано в отчетном документе,

"между имеющимися на сегодня штаммами COVID-2019 различие минимально, что позволяет сделать вывод, что мутация вируса идет медленно".

Открытие ученых дает право надеяться, что вакцина, разработкой которой занимаются лаборатории разных стран, сможет защитить человечество от повторения пандемии.

Еще один важный вывод ученых

Сравнивая штаммы коронавируса, исследователи пришли к однозначному выводу:

симптомы и тяжесть заболевания определяются не самим штаммом, а способностью организма противостоять ему.

Поэтому, каждый человек должен укреплять собственный иммунитет.

Мировая статистика пандемии

По данным университета Хопкинса, на утро 30 марта в мире