Найден способ остановить размножение коронавируса в легких

Ученые во всем мире продолжают работу над вакциной от коронавируса. Группе исследователей из Китая и Германии удалось незначительно приблизиться к её изобретению.

Им удалось нарушить деятельность главной протеазы вируса SARS-CoV-2, которая провоцирует возникновение вирусных белков. Блокировка работы главной протеазы приводит к тому, что вирусные клетки не могут размножаться.