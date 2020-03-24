Ученые во всем мире продолжают работу над вакциной от коронавируса. Группе исследователей из Китая и Германии удалось незначительно приблизиться к её изобретению.
Им удалось нарушить деятельность главной протеазы вируса SARS-CoV-2, которая провоцирует возникновение вирусных белков. Блокировка работы главной протеазы приводит к тому, что вирусные клетки не могут размножаться.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.