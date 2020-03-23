Недавно появилась интересная теория о природе происхождения коронавируса нового типа. О ней РИА "Новости" рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук Вячеслав Ильин.
"Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю со взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Он якобы вполне мог что-то в себе содержать", — пояснил ученый.
В научном мире эту теорию встретили с интересом.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.