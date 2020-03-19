В России разработан термометр-наклейка с приложением для смартфонов

Группа российских ученых завершила работу над термометром нового поколения.

"По виду этот термометр — наклейка, которая состоит из 2-х частей:

собственно термометра — наклейки на тело,

приложения для смартфона.

Фишка в том, что прибор сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон", — рассказала Мария Галямова, глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы.

По ее словам, разработчики продемонстрируют свое изобретение, которое можно будет использовать и дома, и в больницах, осенью текущего года.

Плюсы нового устройства

Удобство — наклеил на тело и забыл. А когда надо — посмотрел значение температуры.

Особенно оценят родители маленьких детей, которым температуру померить — особенно, когда им нездоровится — очень непросто.

Точность измерений.

Способность работать без подзарядки почти год.

Стоимость прибора будет сопоставима со стоимостью инфракрасных градусников (сейчас это, по данным сервиса apteka. ru, примерно 1,5 — 2 тысячи рублей — прим. ред)