В России разработан термометр-наклейка с приложением для смартфонов

Группа российских ученых завершила работу над термометром нового поколения.
"По виду этот термометр — наклейка, которая состоит из 2-х частей:
Фишка в том, что прибор сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон", — рассказала Мария Галямова, глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы.
По ее словам, разработчики продемонстрируют свое изобретение, которое можно будет использовать и дома, и в больницах, осенью текущего года.
Стоимость прибора будет сопоставима со стоимостью инфракрасных градусников (сейчас это, по данным сервиса apteka. ru, примерно 1,5 — 2 тысячи рублей — прим. ред)
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.