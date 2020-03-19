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В России разработан термометр-наклейка с приложением для смартфонов

Эврика » Изобретения

Группа российских ученых завершила работу над термометром нового поколения.

"По виду этот термометр — наклейка, которая состоит из 2-х частей:

  • собственно термометра — наклейки на тело,
  • приложения для смартфона.

Фишка в том, что прибор сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон", — рассказала Мария Галямова, глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы.

По ее словам, разработчики продемонстрируют свое изобретение, которое можно будет использовать и дома, и в больницах, осенью текущего года.

Плюсы нового устройства

  • Удобство — наклеил на тело и забыл. А когда надо — посмотрел значение температуры.
  • Особенно оценят родители маленьких детей, которым температуру померить — особенно, когда им нездоровится — очень непросто.
  • Точность измерений.
  • Способность работать без подзарядки почти год.

Стоимость прибора будет сопоставима со стоимостью инфракрасных градусников (сейчас это, по данным сервиса apteka. ru, примерно 1,5 — 2 тысячи рублей — прим. ред)

Темы мария галямова термометр-наклейка разработка российских ученых
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В России разработан термометр-наклейка с приложением для смартфонов
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