Нидерланды сделали важное открытие для борьбы с коронавирусом

Голландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус обнаружили антитело, которое может помочь вирусологам в борьбе с коронавирусом нового типа. Специалисты утверждают, что на основе открытого антитела можно разработать метод лечения от недуга, однако он будет более дорогостоящий, чем вакцинация.

"Важно не давать ложных надежд, но открытие многообещающее", - утверждает глава научной группы Беренд-Ян Бош.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса.