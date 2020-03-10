Российские ученые совместно со своими коллегами из Швейцарии, Германии и Швейцарии обнаружили механизм, препятствующий старению.
Исследователи обнаружили его в митохондриях животных клеток. Результаты эксперимента, в процессе которого было сделано открытие, опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.
На данный момент ученым удалось обнаружить этот механизм в организме мышей, летучих мышей и голых землекопов. Этот механизм отключается с возрастом, и тогда в организме человека запускается процесс старения.
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