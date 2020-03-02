Околоушный свищ может быть "эволюционным остатком" рыбьих жабр

Эволюционные биологи пришли к выводу, что околоушный свищ, имеющийся у некоторых людей и представляющий собой редкую врожденную аномалию, представляет собой "эволюционное эхо" рыбьих жабр.

Эта редкая особенность привлекла внимание ученых еще 150 лет.

Известно, что на 2015 год в США околоушный свищ обнаружен у 0,1% людей, в Великобритании такая особенность имеется всего у 1% людей, а в некоторых азиатских и африканских странах частота аномалии доходит до 4-10%.

"Мы думаем, что это своеобразный эволюционный остаток от рыбьих жабр, которые были у наших очень далеких предков. Но это еще предстоит доказать", — говорят биологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о новой гипотезе происхождения человека.