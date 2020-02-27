Бразильские оружейники "согнули" пистолет для удобства. Как утверждает производитель, корпус ствола повторяет изгибы тела, что делает его почти невидимым под одеждой.
Из недостатков производители отмечают отсутствие предохранителя и обычного для пистолетов механического прицела. Да и стрельба патронами 9×17 мм из 7-сантиметрового ствола не сделает пользователя чемпионом по меткости. Однако главное в этом аппарате, говорят в Бразилии, — удобство, а не боевые качества.
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