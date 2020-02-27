Бразильцы согнули пистолет ради удобства ношения за поясом

Бразильские оружейники "согнули" пистолет для удобства. Как утверждает производитель, корпус ствола повторяет изгибы тела, что делает его почти невидимым под одеждой.

В Бразилии оружейники показали удобный пистолет, который плохо стреляет

Характеристики Taurus Curve:

вес — 400 граммов;

длина 12,8 см;

высота 9,5 см;

толщина 2,2 см;

емкость его магазина — 6+1;

углы скруглены;

съемный крепеж для ношения на поясе;

мини-кобура.

Из недостатков производители отмечают отсутствие предохранителя и обычного для пистолетов механического прицела. Да и стрельба патронами 9×17 мм из 7-сантиметрового ствола не сделает пользователя чемпионом по меткости. Однако главное в этом аппарате, говорят в Бразилии, — удобство, а не боевые качества.