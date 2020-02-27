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Бразильцы согнули пистолет ради удобства ношения за поясом

Эврика » Изобретения

Бразильские оружейники "согнули" пистолет для удобства. Как утверждает производитель, корпус ствола повторяет изгибы тела, что делает его почти невидимым под одеждой.

В Бразилии оружейники показали удобный пистолет, который плохо стреляет

Характеристики Taurus Curve:

  • вес — 400 граммов;
  • длина 12,8 см;
  • высота 9,5 см;
  • толщина 2,2 см;
  • емкость его магазина — 6+1;
  • углы скруглены;
  • съемный крепеж для ношения на поясе;
  • мини-кобура.

Из недостатков производители отмечают отсутствие предохранителя и обычного для пистолетов механического прицела. Да и стрельба патронами 9×17 мм из 7-сантиметрового ствола не сделает пользователя чемпионом по меткости. Однако главное в этом аппарате, говорят в Бразилии, — удобство, а не боевые качества.

оружие бразилия пистолет
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Бразильцы согнули пистолет ради удобства ношения за поясом
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