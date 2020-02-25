В Китае обнаружили зеленую водоросль, которой миллиард лет

На севере Китая обнаружили самую древнюю в истории науки зелёную водоросль. Возраст находки составляет миллиард лет. Благодаря ей ученые смогут глубже изучить процесс развития многоклеточной жизни.

В процессе изучения водоросли, получившей название Proterocladus antiquus, специалисты пришли к выводу, что это очень продвинутый организм, который имеет сложные эволюционные признаки.

"Считается, что самые первые зеленые водоросли были одноклеточными, но найденная водоросль представляет собой многоклеточный организм, клетки которого различаются по типу. То есть древняя водоросль имела специальные округлые клетки с более толстыми стенками, которые помогали ей выжить в неблагоприятной среде", — рассказали ученые.

Данное открытие говорит о том, что зеленые водоросли появились на нашей планете раньше, чем полагали исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили окаменелости эмбрионов возрастом более 600 млн лет.